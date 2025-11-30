途中出場の松村優太が決勝弾、柏も勝利で今節でのリーグ優勝は決まらず鹿島アントラーズは11月30日、J1リーグ第37節で東京ヴェルディと1-0で勝利した。勝てば優勝を決められる可能性もある一戦だったが、2位の柏レイソルもアルビレックス新潟に勝利したため、今節では決まらず。勝ち点1差の首位のまま、最終節を迎えることになった。ビジタースタンドを埋めつくすサポーターが押し寄せた鹿島は、2016年のリーグ優勝を知るDF植