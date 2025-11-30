30日（日）、第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）の組み合わせ抽選会が行われた。 女子は、第1シードに金蘭会高校（大阪）、第2シードに就実高校（岡山）、第3シードに福岡女学院高校（福岡）、第4シードに下北沢成徳高校（東京）が入っている。 本大会は、東京体育館を会場に2026年1月5日（月）に開会式と1回戦、1月6日（火）に1回戦と2回戦、1月7日（