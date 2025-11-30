川崎市で29日、バイクが追突事故を起こしてさらに対向車と衝突し、運転していた男性が死亡しました。きのう夕方、川崎市川崎区の交差点で右折のため止まっていた車にバイクが追突して、さらに対向車と衝突しました。この事故でバイクを運転していた小向賢汰さん（19）が搬送先の病院で死亡しました。警察が詳しい事故の状況を調べています。