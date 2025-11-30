明日12月1日(月)の関東は、日差しと南風で気温が上がり、最高気温が20℃を超える所も。その後は強い寒気が流れ込み、本格的な冬の寒さへ。激しい寒暖差と空気の乾燥にご注意を。12月スタートはポカポカ3日以降は昼間も寒い明日から12月。関東は気温の変動が激しい冬のスタートとなりそうです。明日12月1日(月)は、朝にかけて冷え込みが強まりますが、日中は日差しと南よりの風で気温が上昇。最高気温は20℃前後の所が多く、東京