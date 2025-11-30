TBSは安定の日曜劇場クオリティ『ザ・ロイヤルファミリー』と『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の人気で首位、テレ朝は異色作で話題をさらう一方、『相棒』『緊急取調室』と分厚い視聴者層が付いている人気シリーズの続編を投入。こちらも結果を残している。日テレは若者重視路線へかつての視聴率王者・日本テレビのドラマは視聴率的には苦戦しているが、制作会社ディレクターは「若者重視路線を加速させている」と分析する。「た