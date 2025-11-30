◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」レジェンドの視線から熱が伝わった。プロ野球・巨人が使用するジャイアンツタウンスタジアム。ソフトボールのニトリＪＤリーグ決勝の始球式を務めたのは、ソフトバンク球団会長の王貞治氏（８５）だった。巨人で通算８６８本塁打の伝説。子供の頃、親戚に王氏の一本足打法を教わり、メガホンのバットで新聞紙を丸めた球を隣室までかっ飛ばしていた私は、今回の会見で緊張し手が震えた。想定