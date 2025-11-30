オンラインの結婚相談所Ｐｒｅｓｉａを運営する「株式会社Ｐｒｅｓｉａ」（本社広島市中区）は３０日、未婚女性に「シングルファーザーは結婚対象になるか」を質問したアンケート調査結果を発表した。同社は２０代〜４０代の未婚女性１００人にアンケート調査を実施。以下の結果となった。★シングルファーザーは結婚の対象になりますか？▼対象になる１０％▼対象にならない３４％▼どちらとも言えない（相手の状況による