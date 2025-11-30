◇明治安田J1リーグ第37節柏3−1新潟（2025年11月30日デンカＳ）明治安田J1リーグ第37節が各地で行われ、柏は敵地で新潟と対戦。エースで日本代表FW細谷真大（24）がキャリア初のハットトリックを達成するなどチームをけん引し、新潟を3−1で下した。他会場の首位・鹿島が東京Vを下したため、勝ち点1差のまま最終節を迎えることとなった。柏は前節終了時点で首位・鹿島と勝ち点1差の2位。柏が新潟戦に敗れ、鹿島が東京V