野球解説者の武田一浩氏（60）が、自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。西武がFA桑原将志外野手（32）獲得に乗り出した裏事情に触れた。DeNAから海外FA権を行使した桑原の西武入りが発表された。このニュースについて、武田氏は「意外だった」と驚きを隠さなかった。毎年のようにDeNAを推していた武田氏にとって、桑原はチームに必要な戦力に見えた。「結構重要人物なんだよ。ベテランで（チームに）元気が出るじ