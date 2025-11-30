◇日本陸連 アスレティックス・アワード2025 (30日、国立競技場)今年で19回目を迎える日本陸上競技連盟のアスレティックス・アワード。その年に優秀な成績を収めた選手らが表彰されます。東京運動記者クラブ選出の「新人賞」を受賞した、星稜高校2年生の清水空跳選手（男子100m）が取材に応じ、「こんな大きな賞をいただけることが本当にうれしい」と、喜びを語りました。清水選手は、今年7月のインターハイで10秒00をマーク。U18