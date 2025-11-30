ドジャース・大谷翔平選手が25日、2026年に行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への出場を表明。その大谷選手の前回大会決勝での投球のすごさを、バッテリーを組んだヤクルト・中村悠平選手が語りました。2023年大会のアメリカとの決勝、1点リードの9回からマウンドにあがった大谷選手。先頭に四球を与えますが、ムーキー・ベッツ選手を157キロのストレートでセカンドゴロに打ち取り、ダブルプレーを取りました。この