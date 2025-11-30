◇ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第7節（2025年11月30日花園ラグビー場）同大は29―19で立命大を下し、今季3勝目を挙げて4位でシーズンを終えた。前半終了間際にトライを奪い、コンバージョンキックも決まって12―12と同点で折り返す。後半に2トライと1PGでリードを広げた。近大が敗れたたため試合前に残留が確定していた同大。23年度の最下位、昨季の6位から順位を上げてフィニッシュした。春季トーナメントを制して