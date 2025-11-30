◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯最終日（３０日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）１７、１９年賞金女王の鈴木愛（セールスフォース）が今季２勝目となるツアー通算２２勝目を挙げた。首位で出て６バーディー、３ボギーの６９をマークし、通算９アンダーで並んだ岩井千怜（ちさと、ホンダ）とのプレーオフを２ホール目で制した。優勝賞金３０００万円を獲