◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準決勝関学大５２―７関大（３０日・ヤンマースタジアム長居）関学大（関西１位）が関大（関西３位）を下し、決勝・甲子園ボウル（１２月１４日）へ２年ぶり５８度目の出場を決めた。２９日に立命大（関西２位）が早大（関東１位）を破って決勝進出を決めており、甲子園ボウルは初の関西決戦となる。関学大は第１クオーター（Ｑ）、キッカー大西悠太（４年）＝関西学院＝のＦＧで