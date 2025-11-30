父親の相続手続きの際、音信不通の兄弟がいる場合、「連絡が取れないから、自分たちだけで独断で遺産を分けてもいいのだろうか」と悩む方もいるかもしれません。しかし、法律上その兄弟も立派な相続人です。勝手に相続を進めると手続きが無効になることや、後からトラブルになる可能性があります。 本記事では、音信不通の兄弟がいる場合の相続手続きの進め方や、具体的な対処法を解説します。 「音信不通」の弟も法