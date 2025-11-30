60歳の誕生日を迎え、天皇、皇后両陛下にあいさつするため皇居に入られる秋篠宮さま＝30日午前、半蔵門秋篠宮さまは30日、60歳の誕生日を迎え、天皇、皇后両陛下にあいさつするため、皇居・御所を訪問された。午前11時前、半蔵門から車で入る際に後部座席の窓を開け、沿道に集まった人たちに会釈した。その後、上皇ご夫妻へのあいさつで、東京・元赤坂の赤坂御用地にある仙洞御所を訪れた。これに先立ち、両陛下の長女愛子さ