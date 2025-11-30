■男子ゴルフカシオワールドオープン最終日（30日、Kochi黒潮カントリークラブ・7375ヤード、パー72）最終日、3位タイでスタートした大岩龍一（27、フリー）が砂川公佑（27、オークラ輸送機）との激しいプレーオフを制し、ツアー初優勝を飾った。トップと2打差の通算14アンダーで最終日に挑んだ大岩は、前半は4つのバーディを奪い単独首位に浮上。後半は10番、12番でバーディを決め、砂川と2打差をつけて勢いに乗る。砂川が13番