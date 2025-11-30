お笑いコンビ、かまいたちの山内健司（44）濱家隆一（41）が、30日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。長嶋一茂（59）がかまいたちの単独ライブを見たことを明かし、一茂の観覧時の様子を語った。一茂はロケ開始早々に「この間ね、お邪魔させていただきましたよ。かまいたちのライブ」と切り出し「すごい面白いね。お前たちパフォーマンスすごいね。本当に」と大絶賛。「びっくりして。感