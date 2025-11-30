阪神の佐藤輝明内野手（２６）が３０日、西宮市立甲東小学校で「佐藤輝明後援会主催佐藤輝明野球教室」を開催した。自身の出身でもある甲東ブルーサンダースなど８チーム５３人の野球少年少女に指導を行った。守備や打撃を温かい目で見守り、最後には豪快なバッティングを実演。小学生たちは目を輝かせていた。終了後は「うまくなったら、もっと野球が楽しくなる。うまくなってください」とメッセージを送った。「みんな