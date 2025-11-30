◇ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第7節（2025年11月30日花園ラグビー場）優勝決定戦となった天理大―京産大戦は、天理大が47―15で京産大を下し、2年連続14回目の優勝を飾った。前半5分、フェーズを重ねてアタックを仕掛け、最後はSH朝倉達弥（4年＝東福岡）が巧みに抜け出して先制トライ。その後も2トライを重ね、前半を21―8で折り返した。後半3分にはラインアウトからモールを組み、HO稲嶺翔太（4年＝石見智翠館）が