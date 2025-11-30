「ＪＦＬ・地域リーグ入れ替え戦、鈴鹿０−１市原」（３０日、三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿）元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が所属するアトレチコ鈴鹿（ＪＦＬ１５位）は、全国地域チャンピオンズリーグ２位のＶＯＮＤＳ市原との一発勝負の入れ替え戦で延長戦の末に０−１で敗れ、地域リーグ降格が決まった。カズは延長後半６分から出場したが、巻き返すことはできなかった。両チーム互角の展開が続き、無得点のまま９０分を