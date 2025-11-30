◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯最終日（2025年11月30日宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）首位から出た鈴木愛（31＝セールスフォース）が6バーディー、3ボギーの69で回り、通算9アンダーで並んだ岩井千怜（23＝Honda）とのプレーオフを制し大会初優勝を飾った。8月のニトリ・レディース以来の今季2勝目、ツアー通算22勝目。鈴木は14年の日本女子プロでツアー初優勝を飾り、16年にも日本女子プロを制しており