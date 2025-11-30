日本で初めて開催され、26日に閉幕した聴覚障害者の国際スポーツ大会「夏季デフリンピック」の4年後の次回開催地がアテネに決まったと30日、国際ろう者スポーツ委員会（ICSD）が発表した。東京大会で日本選手団は史上最多51個のメダルを獲得した。（共同）