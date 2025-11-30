◆関西大学ラグビー▽最終節天理大４７―１５京産大（３０日・花園ラグビー場）天理大が京産大に圧勝し、関西リーグ２連覇を決めた。前半からＦＷで圧倒し、２１―８で試合を折り返した。後半開始２分でモールからトライを奪い、さらに後半１４分にスクラムでペナルティーを奪って好機を広げ、ＷＴＢフコフカ・ルカス（１年）＝高知中央＝が左サイドを走りきった。６月に部員２人が大麻所持など麻薬取締法違反の疑いで逮捕