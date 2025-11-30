◇ＪＦＬ・地域入れ替え戦（３０日・三交鈴鹿）ＦＷ三浦知良の所属するＪＦＬ鈴鹿は３０日、ＢＯＮＤＳ市原とのＪＦＬ・地域入れ替え戦で延長戦の末に０―１と敗れ、ＪＦＬから地域リーグ（東海１部リーグ）の降格が決まった。カズは１点を追う延長後半５分から出場したが、チームをＪＦＬ残留に導くことができなかった。ＪＦＬで今季１６チーム中１５位に低迷した鈴鹿は、全国地域ＳＣＬで２位の市原との入れ替え戦へ。勝利す