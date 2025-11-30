１７、１９年賞金女王の３１歳・鈴木愛（セールスフォース）が今季２勝目となるツアー通算２２勝目を挙げた。通算９アンダーで首位で出て６バーディー、３ボギーの６９をマークし、通算９アンダーで並んだ岩井千怜（ちさと、ホンダ）とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制した。メジャーは９年ぶり３勝目。優勝賞金３０００万円を獲得した。首位で出た鈴木は出だし１番で第２打をバンカーに入れてボギー後、２番でバーディー