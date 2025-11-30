男子ゴルフのカシオワールドオープンは３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ（７３７５ヤード、パー７２）で最終日が行われ、大岩龍一（２７）が通算２１アンダーで並んだ砂川公佑とのプレーオフを制し、ツアー初優勝を果たした。蝉川泰果は１７アンダーの５位。優勝すれば無条件で賞金王が決定していた賞金ランク１位の金子駆大は１０アンダーの２５位で、賞金王争いは最終戦の日本シリーズＪＴカップに持ち越された。