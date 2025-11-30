プレーオフを制して初優勝を果たし、喜ぶ大岩龍一＝Kochi黒潮CCカシオ・ワールドオープン最終日（30日・高知県Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）3位から出た27歳の大岩龍一が65をマークし、通算21アンダーの267で並んだ砂川公佑とのプレーオフを制し初優勝した。賞金3600万円を獲得。通算18アンダーの下家秀琉と佐藤大平が3位。賞金ランキング3位の蝉川泰果は17アンダーで5位、賞金トップの金子駆大は10アンダーの25位となり