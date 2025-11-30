秋篠宮さまが30日、還暦の誕生日を迎えられました。皇族の数の減少を念頭に、「活動の規模を縮小するしか今はない」と言及されています。【映像】秋篠宮さま「活動の規模を縮小するしか今はない」午前11時ごろ、秋篠宮さまは天皇陛下に還暦の誕生日を迎えたことを報告するため、皇居に入られました。誕生日前の会見では、公務の担い手が減っていくことが想定されることについて、「全体的な公的な活動の規模を縮小するしか今