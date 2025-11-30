長期金利の上昇を受け、大手銀行は12月1日から住宅ローンの固定金利を引き上げます。【映像】大手銀行 12月から住宅ローンの固定金利引き上げ固定金利は10年ものの国債の金利（＝長期金利）の影響を受けます。長期金利の上昇を受け、三菱UFJ、三井住友、みずほ、三井住友信託、りそなの大手銀行5行は1日から適用される10年固定型の最優遇金利をそろって引き上げます。各行の引き上げ幅は0.09〜0.26%で、金利は年2.26〜2.665%