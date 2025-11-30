「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・最終日」（３０日、宮崎ＣＣ＝パー７２）通算６アンダーで出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝がプレーオフの末今季２勝目、通算２２勝目を手にした。途中、４連続バーディーなどで通算１０アンダーで最終ホールを迎えた。この時点で、先に上がった岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝が同９アンダーでプレーを終えていた。迎えた鈴木の１８番はティーショットが右のラフ。２打目は右