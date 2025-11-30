日本サッカー協会(JFA)は30日、12月2日に行われる日本女子代表(なでしこジャパン)対カナダ女子代表のトレーニングマッチがJFA公式Youtubeチャンネルでライブ配信されることを発表した。鮫島彩氏が解説を担当する。同試合はトランスコスモススタジアム長崎で14時キックオフ。国際親善試合として行われた29日の同一カードはなでしこジャパンが3-0で勝利した。