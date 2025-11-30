山下達郎・伊藤銀次・大滝詠一が、1976年3月25日に発表したコラボレーションアルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』のリリース50周年を記念して、[50th Anniversary Edition]として2026年3月21日のナイアガラ・デイにリリースすることを発表した。伝説のグループ「はっぴいえんど」解散直後に、大滝詠一が設立した自身のレーベル「ナイアガラ・レコード」。このレーベルから1976年3月に発表された『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』は、最初