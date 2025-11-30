【モデルプレス＝2025/11/30】女優の原菜乃華が11月29日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、話題となっている。【写真】22歳人気女優「全然変わらない」可愛すぎる幼少期ショット◆原菜乃華、幼少期ショット公開原は「アナザースカイ、今夜23：00〜です。北海道に行ってきました！ ぜひ︎」と29日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（毎週土曜23時〜）への出演を報告。クマのイラストが