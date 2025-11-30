なにわ男子が、デジタルシングル「Never Romantic」を12月8日に配信リリースする。 （関連：Mrs. GREEN APPLE ドームツアースタートOasis、HYDE、なにわ男子、&TEAM……週末の大型ライブ総括） 今作は、12月12日に公開される高橋恭平クアトロ主演、藤原丈一郎出演の映画『ロマンティック・キラー』ミラクルテーマソング。初めてのときめきと弾けるドキドキ、解けない魔法にかかっ