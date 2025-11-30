愛媛FCは30日、FWイ・ジェファン(18)が一身上の都合により双方合意のもと同日付で契約解除になったことを発表した。イ・ジェファンは2023年にU-17韓国代表としてU17アジアカップに出場して準優勝。今年8月に光州FC(韓国)から完全移籍加入したが、公式戦の出場はなかった。クラブを通じたコメントは発表されていない。