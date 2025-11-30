30日未明、大分市内のテナントビルで男性が胸を刃物で刺され病院に運ばれました。男性は今のところ命に別状はなく、警察は殺人未遂の疑いで60代とみられる男を現行犯逮捕しました。 30日午前4時前、大分市北鶴崎のテナントビルで「人が刺されている」と110番通報がありました。警察によりますと被害者は50代の男性とみられ、刃物で胸を刺されたものの今のところ命に別状はないということです。通報を受けて駆けつけた警察が殺人未