◆日韓ドリームドリームプレイヤーズゲーム２０２５日本―韓国（３０日・エスコンフィールド）「４番・右翼」で先発出場した中田翔氏が第２打席に左翼ブルペンへ飛び込む本塁打を放った。現役時代に出なかったエスコンでの初本塁打となった。ベンチでは原監督からグータッチで迎えられ、満面の笑みを見せた。第１打席では日本ハム時代の応援歌が流れていたが、第２打席では巨人時代の応援歌が流れた。第１打席終了後には、「