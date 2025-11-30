◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節新潟―柏（３０日・デンカＳ）柏のＦＷ細谷真大がキャリア初のハットトリックを記録した。クラブでは、２０２０年７月２６日の仙台戦でＦＷオルンガが記録して以来５年ぶり。逆転優勝へ是が非でも勝利が欲しい試合でエースが爆発した。６試合ぶりに先発したＦＷ細谷真大は序盤から積極的にシュートを狙いに行く姿勢を見せると前半２０分、ＭＦ瀬川祐輔のパスをエリア内で受け、相手選手に囲