２２日、安徽省池州市の稠林磯沿いで羽を休める渡り鳥の群れ。（池州＝新華社配信／楊科甲）【新華社池州11月30日】中国安徽省池州市を流れる長江に突き出た岬状地形「稠林磯」沿いでこのところ、渡り鳥の群れが羽を休め、自然風景に活気を与えている。中国は渡り鳥の重要な移動ルートに位置しており、多くの鳥類の生息地となっている。長江で10年間の禁漁措置が実施されて以降、流域の生物多様性が継続的に回復し、渡り鳥にと