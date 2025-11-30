２９日、農業博覧会を見学する来場者。（武漢＝新華社記者／杜子璇）【新華社武漢11月30日】中国湖北省の武漢国際博覧センターで現在、「2025湖北農業博覧会」が開かれている。会期は11月28日から12月2日で、新時代の農水産物産地づくりをテーマに、第14次5カ年規画（2021〜25年）期間における農業の発展成果を紹介し、ブランド普及を促進することで生産と販売の連携推進、消費体験の向上を図っている。２９日、農業博覧会