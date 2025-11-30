韓国の5人組グループ・LE SSERAFIMのSAKURA（27）が30日、自身のインスタグラムを更新。この冬初めての編み物作品を披露した。【写真】「天才です」今冬初の“編み物作品”を披露したSAKURASAKURAはこれまでにもインスタで手作りの編み物作品を紹介しており、ファンの間ではその高いスキルがたびたび話題になっている。この日は「今冬、初の編み物は #sophiehood を編みました」とつづり、動画をアップ。棒針編みで器用に作