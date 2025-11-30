よしもと福岡劇場は11月30日、公式Xを通じ、お笑いコンビ「カーネギー」が同日をもって解散すると発表した。【写真】カーネギーが解散松相遼＆さわとおるがコメント発表「福岡劇場所属のカーネギーですが、本日をもって解散することを発表いたしました。これまで福岡劇場を盛り上げてくれたカーネギーのお二人、カーネギーを応援してくださっていたファンの皆様、本当にありがとうございました。これからもそれぞれ活動は続