WBC、五輪などで激闘を重ねてきた日本、韓国の代表OBによる「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」が30日、エスコンフィールドで行われた。0−5で迎えた4回だった。4番・中田翔氏が左翼への一発を放って反撃。今季限りで引退したばかりのため、現役さながらの一撃を披露し、場内から大歓声も沸き起こった。中田氏は「練習はしてきた。ケガしないように練習はしてきた」とテレビインタビューで笑顔。慣れない右翼でのスタメンだ