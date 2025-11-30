◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールドオープン最終日（2025年11月30日高知・Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、3位から出た大岩龍一（27＝フリー）が通算21アンダーで並んだ砂川公佑（27＝オークラ輸送機）とのプレーオフを2ホール目で制し、初優勝を果たした。バーディーパットを沈めて、ガッツポーズ。目には涙が浮かんでいた。正規の最終18番でもバーディーパットを沈めて、ガッツポーズ。トッ