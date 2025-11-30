来シーズンのJ３降格が決まったレノファ山口FCは30日、中山元気監督が2025シーズンをもって退任することを発表しました。中山監督は下関市出身で多々良学園、現在の高川学園卒業。サンフレッチェ広島やコンサドーレ札幌などでプレーし2011年にレノファ山口に加入しました。2013年からはスタッフとして所属し育成組織の監督やトップチームのコーチ、2度の暫定監督を務めるなどチームを支