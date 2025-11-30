東京・赤坂のホテルで、女性を盗撮した疑いで逮捕された徳島県議会議員の男が、「過去に数回同じことをやったことがある」と話していることが分かりました。【映像】連行される古川容疑者公明党に所属する徳島県議の古川広志容疑者（64）は28日夜、滞在していた港区赤坂のホテルで、派遣型風俗店の20代の女性を自身のスマホで盗撮した疑いで30日朝、送検されました。古川容疑者がスマホを操作した際、撮影の停止ボタンを押し