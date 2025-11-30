３０日のカンテレ「マルコポロリ！」では、「プロ野球残酷物語２０２５」が放送された。平成期のパ・リーグで活躍した名選手が出演し、松田宣浩氏、岩本勉氏らとともに、新垣渚氏（４５）が登場した。２００３年の新人イヤーに、最強投手ローテを誇ったダイエーで日本一に貢献し、抜群人気を誇った１９０ｃｍ右腕。番組には「球史残る伝説の暴投王」として登場。高校時代は「東の松坂、西の新垣」と称されたことも紹介され