11月30日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（ダ1600m）は、T.マーカンド騎乗の2番人気、エジプシャンマウ（牝2・美浦・武井亮）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にアスコットヴェール（牝2・美浦・竹内正洋）、3着にシュヴァルツシルト（牡2・美浦・田島俊明）が入った。勝ちタイムは1:39.3（良）。1番人気でC.デムーロ騎乗、ストラーダ（牝2・栗東・安田翔伍）は、4着敗退。【東京4R】ファムクラジューズが３馬身半差完勝…断