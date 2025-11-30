共産党の山添拓政策委員長は30日、与野党の政策責任者が出演したNHK「日曜討論」（日曜午前9時）で、台湾有事をめぐる高市早苗首相の国会答弁について「危険極まりない発言だ」と厳しく批判し、あらためて撤回するよう求めた。高市首相は今月7日の衆院予算委員会で、台湾有事は集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になり得ると答弁。この発言に批判が強まる中、26日の党首討論では、台湾有事をめぐり「いかなる事態が存立危